"Павуки поїдають один одного": вбивство Татарського спровоковане розколом всередині Росії - Times

Вбивство Татарського, ймовірно, пов'язане із внутрішніми розбіжностями в Росії, ніж з діями українських спецслужб.

Про це інформує видання Times.

Зокрема, видання цитує слова радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, який, коментуючи смерть Татарського, написав, що "павуки поїдають один одного в банці".

У матеріалі йдеться, що вбивство радше демонструє розкол у путінських елітах, бруталізацію внутрішньої політики та бандитську ментальність, що стала переважати у воєнній Росії.

"Це було занадто навіть для путінських маніпуляторів новинами. Такі твердження можуть лестити київським службам безпеки, але їхні офіцери вочевидь не мають ані часу, ані можливостей для вербування. агентів в ультранаціоналістичних колах у Росії", - пише видання.

ЗМІ звертає увагу на конфлікт засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та ультранаціоналістів, які його підтримують, з чиновниками Міністерства оборони.

"Перше, що можна запідозрити - це те, що напад організували або внутрішні супротивники групи "Вагнер", або ті, хто заздрить її впливу в Кремлі", - вважає видання.

Видання також зазначає, що останнім часом щонайменше 15 високопосадовців великих енергетичних компаній померли за загадкових обставин - падаючи з вікон високих будівель чи моторних човнів.

Попри те, що усі ці смерті виглядають як нещасні випадки чи можливі самогубства, швидше за все, вони можуть бути пов'язані зі змінами у розподілі грошових потоків: на тлі економічного падіння в Росії скорочуються можливості щодо "розпилювання", вважає Times.

Як приклад, видання наводить публікацію кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича, який до арешту за звинуваченням у шпигунстві описав у своїй газеті, як у російських фінансах наростає конфлікт між необхідністю підтримувати високі військові витрати та виплачувати субсидії - при загальній нестачі робочої сили.

"Так і починають утворюватися тріщини в автократичному режимі, що стає жорсткішим, але не досягає успіху, - робить висновок Times. Путін створив систему, в якій, за його розрахунками, він повинен був правити ще щонайменше 10 років. З кожним днем такий сценарій стає менш імовірним".

Нагадаємо, у російському Санкт-Петербурзі 2 квітня був вбитий кремлівський пропагандист, "військкор" Владлен Татарський (справжнє ім'я - Максим Фомін). У кафе, де Татарський проводив зустріч зі своїми шанувальниками, спрацював вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху пропагандист загинув, кілька людей отримали поранення.

Російські пропагандисти повідомили, що Дар'ю Трепову, підозрювану у вбивстві Владлена Татарського, затримали 3 квітня. Дівчина нібито заявила що вона "не винна, її використали".

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