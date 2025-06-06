Атака на Росію / © ТСН.ua

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Українські спецслужби здатні проводити наддалекі спецоперації проти військових об’єктів РФ — на Далекому Сході та навіть у Тихому океані.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на обізнані джерела.

В аналітичній статті, присвяченій діяльності українських спецслужб під час війни з Росією, йдеться про операцію СБУ, яка готувалася проти Тихоокеанського флоту Росії.

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«Джерела повідомили, що СБУ розглядала можливість відправлення морських безпілотників, захованих у вантажних контейнерах, для атаки на кораблі Росії та її союзників у північній частині Тихого океану», — повідомляє видання.

Під кораблями союзників РФ, ймовірно, малися на увазі військові судна Північної Кореї, яка постачає російській армії зброю та боєприпаси.

У виданні наголосили, що СБУ наразі не розпочала цю операцію.

Окрім того, Washington Post у контексті «конкуренції» між СБУ та ГУР згадало про диверсію в Десантній бухті, розташованій неподалік Владивостока. Вранці 30 травня в районі бухти, де дислоковано 155-ту бригаду морської піхоти, сталося кілька вибухів.

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За словами джерел, атаку провела українська військова розвідка, застосувавши заміновані вантажівки та безпілотники. При цьому дрони використовували для відволікання уваги. Ця операція на території Росії стала найвіддаленішою від кордонів України.

За інформацією Washington Post, українські спецслужби продовжують розробляти «складні операції» проти Росії на її території, незважаючи на постійну напруженість у відносинах зі США, які виступають проти таких дій.

Нагадаємо, в неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію під кодовою назвою «Павутина» зі знищення ворожих літаків. Серед втрат росіян — розвідувальний літак-навідник А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22 М3. Вперше українські дрони завдали удару по території Сибіру.