Голова СБУ Василь Малюк

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Спецпідрозділ Служби безпеки України здійснив удар, який уже назвали поворотним моментом у сучасній війні. Операція «Павутина», що пройшла глибоко на території Росії, знищила третину флоту стратегічних бомбардувальників — і це лише початок. Деякі літаки пошкоджено настільки, що відновленню вони не підлягають.

Про це повідомило видання The Sun.

На чолі СБУ — генерал-лейтенант Василь Малюк. Під його керівництвом спецслужба неодноразово здійснювала диверсії, атакуючи військові об’єкти, склади, командирів ворога, а також незаконно збудований міст через Керченську протоку вартістю понад 4 мільярди доларів США.

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Колишній офіцер MI6 Метью Данн назвав СБУ «найкращими шпигунами Європи». Данн вважає, що українці могли доставляти безпілотники переправили пішки, на парашутах або навіть плотом. Він додав, що простота та залучення невеликої кількості людей — найкращий захист від викриття.

Слова Данна підтверджує й докторка Джейд Макглінн з Королівського коледжу Лондона. Вона наголошує: СБУ дедалі частіше залучає до операцій цивільних осіб із російським паспортом. Людей, які байдужі та підкуплені. За її словами, саме такі росіяни можуть допомагати українцям — несвідомо або навмисно.

Російські блогери звинуватили українську розвідку в тому, що та нібито завербувала водіїв вантажівок у РФ для доставки контейнерів до військових об’єктів. Водії зізнались, що отримували вказівки від особи на ім’я «Артем» і не знали, що саме перевозили. Згодом Служба безпеки України оприлюднила відео, де зафіксовано, як ці контейнери вирушають до авіабаз.

У самому ж тилу РФ дедалі активніше діють підпільні антиурядові рухи, частина з яких, як зазначає британська дослідниця Маргарита Макґлінн, є «очима й вухами» української розвідки. Ці групи повідомляють про переміщення техніки, розташування баз і складів, надсилаючи інформацію через зашифровані канали. Їхню роль Макґлінн порівнює з французьким Опором у часи Другої світової війни.

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Інші підрозділи, як-от легіон «Свобода Росії», діють відкрито та зі зброєю в руках борються з путінським режимом, іноді здійснюючи збройні рейди на прикордонні регіони РФ.

Паралельно Служба безпеки України продовжує успішно застосовувати морські дрони Sea Baby — саме вони у 2023 році завдали ударів по Кримському мосту, зруйнувавши частину його конструкції. У деяких дронах було до 850 кг вибухівки. До цього ж типу операцій належить і виведення з ладу щонайменше 11 кораблів Чорноморського флоту, включно з крейсером «Москва».

Колишній посол США в Україні Джон Гербст підкреслює: успіх української розвідки криється у високій гнучкості, децентралізації прийняття рішень та доброму розумінні специфіки РФ. Саме ці риси відрізняють українські спецслужби від бюрократизованої російської системи.

Він також зазначив, що через те, що Україна була в складі Радянського союзу, українці глибоко розуміють російську ментальність і структуру влади. На його думку, саме ці фактори дозволяють Києву діяти швидко, рішуче й результативно — навіть на території ворога.

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Операція «Павутина»

Нагадаємо, у неділю, 1 червня, Служба безпеки України здійснила унікальну спецоперацію на території Росії. Українські безпілотники атакували об’єкти на чотирьох військових аеродромах РФ — «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». Унаслідок ударів було знищено 34% носіїв крилатих ракет.

Згодом фахівці спрогнозували, скільки часу та ресурсів потребуватиме Росія для відновлення втрат у стратегічній авіації. Водночас аналітики озвучили попередні оцінки щодо кількості вцілілих бомбардувальників після операції під назвою «Павутина».

За даними ЗМІ, масштабна секретна операція України, у результаті якої було знищено 41 літак стратегічної авіації РФ, викликала серйозне занепокоєння не лише у Володимира Путіна, а й у президента США Дональда Трампа, який раніше заявляв, що Україна нібито «не має козирів» у цій війні.