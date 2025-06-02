"Павутина" СБУ: нардеп розкрив таємниці операції з ураження авіації РФ

Народний депутат України Роман Костенко

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Народний депутат України Роман Костенко розповів подробиці спецоперації СБУ «Павутина», в межах якої в Росії вдалося уразити десятки військових літаків. Він також пояснив, чому провести другу таку операцію неможливо.

Про це секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки розповів у ефірі Radio NV.

За словами Костенка, про операцію «Павутина» знало небагато людей. Навіть деякі оператори дронів долучалися до неї вже на фінальному етапі. Були створені умови, підготовлені технічні можливості. Фахівці натренували штучний інтелект, аби дрони могли відрізняти військові літаки на російських аеродромах.

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«Паралельно проводилася розвідка на аеродромах. Адже росіяни постійно намагалися переміщувати літаки… Потім найскладніший етап — перевезення туди самих дронів. Ще складніше — перевезення засобів ураження», — розповів народний обранець.

Коли ж усе нарешті доставили до Росії, працівникам СБУ треба було забезпечити секретність такої операції, зокрема від ворожої контррозвідки.

Костенко пояснив, чому неможливо провести дві такі спецоперації.

«І найголовніше — це організація взаємодії. Адже я певен, що дві такі операції поспіль провести майже неможливо. І розуміли, якщо одна почнеться трохи раніше, то на всіх інших аеродромах буде миттєва реакція», — зазначив нардеп.

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Він також розповів про закладені на операцію ресурси. Костенко погодився з твердженням про те, що Україна дешевими дронами знищила третину стратегічної авіації РФ. Але, незважаючи на дешевизну БпЛА, основна маса ресурсів пішла на інше.

«Це підготовка, створення можливостей, переправка дронів, вербування агентів на стороні РФ. Тому дрони відносно недорогі, але операція коштувала недешево. Хоча, звичайно, — менше, ніж ті втрати, які понесла РФ», — сказав народний обранець.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела безпрецедентну спецоперацію «Павутина», під час якої одночасно уразила дронами військові літаки на чотирьох аеродромах у тилу Росії. Загалом унаслідок атаки було уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Очільник СБУ Василь Малюк повідомив деталі про проведення цієї операції.

За інформацією Центру протидії дезінформації, внаслідок масованого удару по аеродромах РФ було знищено щонайменше 13 ворожих військових літаків, ще більше — пошкоджено.

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За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, атака українських БпЛА на російські авіабази може принаймні тимчасово обмежити здатність Росії завдавати ударів дронами та ракетами великої дальності по території України.