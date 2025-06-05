"Павутина" України стала найбільшим ударом по російській авіації з часів Другої світової

Операція Павутина

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Операція «Павутина» зі знищення бомбардувальників РФ, здатних нести ядерну зброю, стала свідченням нової ери у війні безпілотників.

Про це йшлося у дискусії на каналі foxnews.

Операція «Павутина», яку організувала Україна, завдала найбільшого удару по російських військово-повітряних силах за останні десятиліття. Остаточні втрати ще підраховуються, але попередньо відомо про знищення дев’яти стратегічних бомбардувальників Ту-95, трьох надзвукових Ту-22М3, літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 «Мейнстей» і одного важкого транспортника Ан-22.

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Це перший випадок, коли безпілотники вивели з ладу суттєву частину ядерного авіапотенціалу. На відміну від танків, ці літаки неможливо замінити — вони більше не виробляються. Найімовірніше, Росія буде змушена розбирати знищені машини на запчастини.

Удар по стратегічному потенціалу

До цієї атаки у Росії залишалося близько 55 Ту-95 та до 57 Ту-22. Хоч ці літаки й не є досконалими технічно, вони здатні нести крилаті ракети, гіперзвукові боєприпаси і, що найнебезпечніше — ядерні заряди.

Ту-95, з його чотирма турбогвинтовими двигунами і впізнаваним паливним штанговим зондом над кабіною, використовувався Росією для провокацій у повітряному просторі НАТО. Ту-22М3 — спадок Холодної війни — мав знищувати американські авіаносці, але натомість обстрілював Сирію.

Дрони, що летіли з вантажівок

«Операція „Павутиння“ стала повною несподіванкою для Москви: майже одночасні удари по кількох авіабазах за допомогою 117 дронів, тайно завезених до Росії. Частину безпілотників доставили нібито для модульних будинків. Коли платформи відкрилися, дрони злетіли й атакували», — нагадують на каналі.

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Особливо вражає відстань, на яку сягнули атаки: авіабаза «Бєлая» в Сибіру (3000 км від Києва) втратила чотири Ту-95, три Ту-22 і А-50. На базі «Оленья» під Мурманськом, за повідомленнями, горіло ще п’ять Ту-95.

Тривожний дзвінок для США

Американські експерти заявляють, що така атака має стати «моментом прозріння» для Пентагону. Що буде, якщо китайський чи російський риболовецький корабель біля Гуаму чи Вірджинії відкриє дрони проти американських бомбардувальників?

Нещодавно Китай продемонстрував безпілотник «Jiu Tan» із розмахом крил 25 метрів, здатний запускати 100 менших дронів. Усі ці сценарії доводять: сучасна війна змінилася назавжди. Захист від дронів повинен стати пріоритетом №1.

Пентагон вже працює над рішеннями

США мають нову стратегію боротьби з дронами. Військові застосовують дрони-перехоплювачі, винищувачі, а також системи ППО. Наприклад, у січні 2024 року винищувачі ВМС США знищили п’ять дронів хуситів.

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«Але ідеальне рішення — купувати більше новітніх B-21 Raider — єдиних стратегічних бомбардувальників у виробництві», — заявили експерти США.

Україна зробила неможливе. Чи зможе знову?

Для України цей успіх — не лише моральна перемога, а й серйозний військовий прорив. Чи зможе Київ повторити таку операцію — питання відкрите, але навіть разовий успіх уже змінив правила гри у війні майбутнього.

Дата публікації 12:11, 05.06.25 Кількість переглядів 116 Путін готує помсту за літаки! Трамп порушив мовчанку, а Зеленський розлютився

Тим часом після спецоперації СБУ «Павутина» стало відомо про реакцію очільника РФ Путіна.

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