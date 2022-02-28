Пекарі продовжують забезпечувати Київ хлібом, але є перебої із постачанням до області

Виробництво не зупиняється.

Компанія «Київхліб» передала киянам, силам територіальної оборони міста, а ще військовим понад 50 тонн хліба.

«Ми працюємо і продовжуємо випікати хліб, наші підприємства не зупинились ні на хвилину. Сьогодні наші водії довезли хліб до кожного району Києва. Поки ми не можемо доправляти свою продукцію за межі столиці через обстріли та пошкоджені автомагістралі, але віримо, що дуже скоро це зробимо», - коментує пресслужба компанії.

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Від завтра, 1 березня, в столиці суворо забороняється продаж алкогольних напоїв. Про це написав мер міста Віталій Кличко.

"Окремо звертаю увагу власників магазинів і мереж, аптек щодо ціни на продукти, товари першої необхідності і ліки: Не підвищуйте ціни, користуючись ситуацією. Бо це, під час війни, - не краще за мародерство", - наголосив Кличко.