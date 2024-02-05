Пекарня ціла: Андрющенко розповів нові подробиці удару по Лисичанську

Російські окупанти 3 лютого заявили про "обстріл пекарні" в Лисичанську Луганської області і загибель 28 "мирних жителів". В обстрілі росіяни традиційно звинувачували ЗСУ.

Пізніше стало відомо, що у приміщенні пекарні окупаційна "влада" влаштовувала наради. За інформацією від української міської адміністрації Лисичанська, пекарня у цьому місці почала функціонувати вже після окупації міста. Там налагодили випікання хліба для російських військ.

Як уточнив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, у день "прильоту" в одному з ресторанів біля пекарні топколоборанти святкували два дні народження.

Тому влучання було не в пекарню, а саме в ресторан з колаборантами.

"Росіяни одразу кинулись робити "жертв тероризма и укрнацизма". Розповіли про (увага!) удар по пекарні, як "акт геноциду" (кого?) та понад 20 загиблих, зокрема одну дитину (в пекарні вночі, ага). Протягом вихідних повилазили списки загиблих та точні координати ураження. Пекарня так, поруч, але ціла. А от ресторан колаборанта – ні. Як і "міністр МНС ЛНР" Потелещенко Олексій Олександрович, який 2014 року перейшов на бік окупантів. Це не заважає русні просувати свою вигадану історію", - розповів він.

Переселенці з Лисичанська розповіли, що на одному із відео, що опублікувало МНС РФ у Telegram, вони також упізнали ресторан під назвою "Adriatic", який був розташований на околиці, що в бік Лисичанського нафтопереробного заводу.

Український журналіст Денис Казанський уточнив, що у цьому кафе на п'янку зібралася місцева окупаційна адміністрація.

"Верхівка "МНС", "прокурори", "депутати" (яких ніхто не вибирав). Брехливі російські ЗМІ зараз намагаються видавати їх за "мирних жителів", але окремі пропагандисти вже потроху визнають реальну картину. Закликають колаборантів та гауляйтерів більше не збиратися разом, щоби всіх разом не вбило однією ракетою", – зазначив Казанський.

Нагадаємо, Зеленський відповів, скільки території України перебуває під окупацією.

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