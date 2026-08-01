Пекельна атака Росії на Київ та пожежа у московському храмі Василія Блаженного: головні новини ночі 1 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 серпня 2026 року:

Атака РФ на Київ: що відомо про загиблих, постраждалих і руйнування станом на цю годину (фото) Читати далі –>

Атака на Київщину: у Бучанському районі постраждали двоє людей Читати далі –>

У Києві стрімко зростає кількість загиблих: тіла лежать просто на вулиці Читати далі –>

На Київщині після російської атаки спалахнули пожежі: горять склади та житлова забудова Читати далі –>