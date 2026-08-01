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- Війна
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Пекельна атака Росії на Київ та пожежа у московському храмі Василія Блаженного: головні новини ночі 1 серпня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 серпня 2026 року:
Атака РФ на Київ: що відомо про загиблих, постраждалих і руйнування станом на цю годину (фото) Читати далі –>
Атака на Київщину: у Бучанському районі постраждали двоє людей Читати далі –>
У Києві стрімко зростає кількість загиблих: тіла лежать просто на вулиці Читати далі –>
На Київщині після російської атаки спалахнули пожежі: горять склади та житлова забудова Читати далі –>
Обирають нового "Папу"? У Москві задимлення у храмі Василія Блаженного (відео) Читати далі –>
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