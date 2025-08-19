Пекельна "бавовна" на Луганщині: дрони СБУ знищили боєприпаси росіян (фото)

СБУ атакувала склади РФ на Луганщині

Реклама

У ніч проти 19 серпня далекобійні дрони СБУ завдали ударів по складах боєприпасів у тимчасово окупованому Білокуракиному Луганської області та підірвали їх.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Населений пункт розташований на стратегічно важливій залізничній гілці, якою Росія постачає боєприпаси на фронт, зокрема на Покровський напрямок.

Реклама

За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів / © СБУ

За попередніми даними, було зафіксовано щонайменше сім влучань, після чого виникла масштабна пожежа. Інцидент підтверджено міжнародним сервісом моніторингу пожеж FIRMS.

Таким чином, противник втратив одразу два склади боєприпасів, що істотно ускладнить його логістику на передовій.

Нагадаємо, раніше БпЛА підірвали міст на Брянщині, що в РФ. Також палала нафтобаза в Сочі в районі курорту Адлер, у вогні — цистерни з паливом.

ГУР здобуло вичерпні дані про новітній атомний підводний російський крейсер "Князь Пожарський".