Війна
352
1 хв

Пекельна доба для ворога: Генштаб оновив колосальні втрати РФ

Російська армія продовжує «танути» на українських чорноземах, втративши сотні бійців за добу.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Втрати Росії у війні проти України

Втрати Росії у війні проти України / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сили оборони України протягом 16 лютого ліквідували ще 890 російських окупантів та знищили десятки одиниць техніки. Загальні втрати ворога вже перевищили позначку в 1 млн 255 тис. осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 255 340 (+890) осіб,

  • танків — 11 678 (+2) од.

  • бойових броньованих машин — 24 045 (+3) од.

  • артилерійських систем — 37 323 (+4) од.

  • РСЗВ — 1 648 (+0) од.

  • засоби ППО — 1 301 (+0) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 136 073 (+614) од.

  • крилаті ракети — 4 288 (+2) од.

  • кораблі/катери — 29 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 78 725 (+71) од.

  • спеціальна техніка — 4 071 (+0) од.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції президент Володимир Зеленський заявив, що Росія втрачає 156 солдатів за кожен захоплений кілометр української землі. Лише за грудень та січень втрати ворога сягнули понад 30 — 35 тис. осіб, а Україна прагне довести цей показник до 50 тис. на місяць, щоб зробити війну занадто дорогою для Кремля.

