- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 352
- Час на прочитання
- 1 хв
Пекельна доба для ворога: Генштаб оновив колосальні втрати РФ
Російська армія продовжує «танути» на українських чорноземах, втративши сотні бійців за добу.
Сили оборони України протягом 16 лютого ліквідували ще 890 російських окупантів та знищили десятки одиниць техніки. Загальні втрати ворога вже перевищили позначку в 1 млн 255 тис. осіб.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії у війні проти України орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 255 340 (+890) осіб,
танків — 11 678 (+2) од.
бойових броньованих машин — 24 045 (+3) од.
артилерійських систем — 37 323 (+4) од.
РСЗВ — 1 648 (+0) од.
засоби ППО — 1 301 (+0) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 136 073 (+614) од.
крилаті ракети — 4 288 (+2) од.
кораблі/катери — 29 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 78 725 (+71) од.
спеціальна техніка — 4 071 (+0) од.
Нагадаємо, на Мюнхенській конференції президент Володимир Зеленський заявив, що Росія втрачає 156 солдатів за кожен захоплений кілометр української землі. Лише за грудень та січень втрати ворога сягнули понад 30 — 35 тис. осіб, а Україна прагне довести цей показник до 50 тис. на місяць, щоб зробити війну занадто дорогою для Кремля.