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Пекельна евакуація: вагони із Києва практично беруть штурмом

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Пекельна евакуація: вагони із Києва практично беруть штурмом

Люди залишають особисті речі, аби лише зайти до вагона.

З жіночим вереском, дитячим плачем, чоловічим криком - до безкоштовних евакуаційних вагонів на західну Україну намагаються взяти максимальну кількість жінок та дітей, але біля входів до вагонів страшенна тиснява, чоловіків з поїзду виганяють.

Люди не встигають завантажувати речі, деякі валізи просто викидають. Пасажири остерігаються бути затиснутими, або просто не потрапити на потяг. Найскладніше евакуйовувати дітей з інвалідністю.

Деякі люди не можуть поїхати по кілька днів.

Біля евакуаційних поїздів на Західну виникла жахлива тиснява

Біля евакуаційних поїздів на Західну виникла жахлива тиснява

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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