Пекельна евакуація: вагони із Києва практично беруть штурмом

Люди залишають особисті речі, аби лише зайти до вагона.

З жіночим вереском, дитячим плачем, чоловічим криком - до безкоштовних евакуаційних вагонів на західну Україну намагаються взяти максимальну кількість жінок та дітей, але біля входів до вагонів страшенна тиснява, чоловіків з поїзду виганяють.

Люди не встигають завантажувати речі, деякі валізи просто викидають. Пасажири остерігаються бути затиснутими, або просто не потрапити на потяг. Найскладніше евакуйовувати дітей з інвалідністю.

Деякі люди не можуть поїхати по кілька днів.