“Пекельна кухня”: на Запоріжжі вибухнуло в кафе, де харчувалися російські офіцери — Федоров

Поруч із закладом харчування був розташований склад боєприпасів.

У тимчасово окупованому селі Кінські Роздори, що в Пологівському районі Запорізької області, пролунали вибухи у закладі харчування, куди навідувалися російські офіцери.

Про це повідомив у неділю, 3 вересня, мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, місцевий підприємець у приміщенні колишнього дитячого садка провадив подвійний бізнес: основний зал перетворив на кафе, куди приходили харчуватися окупанти, а в господарських приміщеннях дозволив їм зберігати боєприпаси.

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“Детонувало понад півтори години. Полум'я перекинулось на два КамАЗи рашистів і техніку колаборантів”, - йдеться у дописі.

Нагадаємо, ставленик російських окупантів у Запорізькій області Євген Балицький вирішив повернути мешканців населених пунктів, розташованих неподалік від лінії фронту. У такий спосіб росіяни сподіваються “живим щитом” із цивільних сповільнити контрнаступ ЗСУ.

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