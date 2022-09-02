Пекельна ніч для окупантів: ЗСУ вдарили по двом ворожим об'єктам в Мелітополі (відео)

ЗСУ влучно вдарили по окупантам.
Збройні сили України у ніч проти 2 вересня вдарили по двом об'єктам російських окупантів у Мелітополі. Серед них - склад боєприпасів у районі аеродрому, який росіяни вже вкотре безуспішно намагаються відновити.
Про це повідомив міський голова Іван Федоров.
"Ще одна пекельна ніч для окупантів у Мелітополі та ювелірна робота наших ЗСУ! Попали настільки влучно, що детонувало ще декілька годин після вибуху", - написав він.
Щодо другого удару ЗСУ інформація уточнюється.
Нагадаємо, вночі російська армія вдарила по Холодногорському району Харкова.
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