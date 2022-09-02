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Пекельна ніч для окупантів: ЗСУ вдарили по двом ворожим об'єктам в Мелітополі (відео)

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Пекельна ніч для окупантів: ЗСУ вдарили по двом ворожим об'єктам в Мелітополі (відео)

Скриншот із відео

ЗСУ влучно вдарили по окупантам.

Збройні сили України у ніч проти 2 вересня вдарили по двом об'єктам російських окупантів у Мелітополі. Серед них - склад боєприпасів у районі аеродрому, який росіяни вже вкотре безуспішно намагаються відновити.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

"Ще одна пекельна ніч для окупантів у Мелітополі та ювелірна робота наших ЗСУ! Попали настільки влучно, що детонувало ще декілька годин після вибуху", - написав він.

Щодо другого удару ЗСУ інформація уточнюється.

Нагадаємо, вночі російська армія вдарила по Холодногорському району Харкова

Біля Мелітополя "бавовна" на складах зброї окупантів

Біля Мелітополя "бавовна" на складах зброї окупантів

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