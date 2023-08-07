Пекельна ніч у Херсоні: мешканка зруйнованої багатоповерхівки розповіла про атаку (відео)

Армія РФ завдала ракетного удару по Херсону у ніч проти 7 серпня. Внаслідок атаки окупанти зруйнували житловий 9-поверховий будинок.

Наслідки атаки показав голова ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

Одна з мешканок будинку розповіла, що російські снаряди пролетіли буквально у неї над головою, поверхом вище.

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"Прокинулася від хитання нашого будинку. Я спала на другому поверсі, наді мною це все пролетіло, туди всередину. Ну і потім я вискочила. Думаю, чого так світло, гляну, а там почало горіти", - розповіла вона.

Жінку обстріли росіян застали у кухні.

"Я на кухні з кішкою була. Вниз впало і відразу полум'я", - згадує вона.

Росіяни обстріляли 9-поверхівку у Херсоні

Зазначимо, вночі російські війська обстріляли Херсон. Снаряди поцілили у приватний та багатоквартирний будинки, виникли пожежі.

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