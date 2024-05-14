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"Пекельна робота": у ЗСУ показали "вогняні" фото протитанкістів

"Пекельна робота": у ЗСУ показали "вогняні" фото протитанкістів

"Запальна" робота протитанкістів потрапила на фото / Фото: Оперативне командування "Захід"

Де саме зроблені фото, не уточнюється. Ймовірно, йдеться про військові навчання.

Оперативне командування "Захід" опублікувало вражаючі фото роботи українських танкістів.

"Пекельна робота протитанкістів. Рятівна для своїх. Фатальна й остання, яку відчує на собі російській ворог в суверенній, недоторканій та незалежній Україні. Цей вогонь – неймовірний й переможний", – зазначили у Генштабі.

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