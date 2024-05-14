"Пекельна робота": у ЗСУ показали "вогняні" фото протитанкістів

Де саме зроблені фото, не уточнюється. Ймовірно, йдеться про військові навчання.
Оперативне командування "Захід" опублікувало вражаючі фото роботи українських танкістів.
"Пекельна робота протитанкістів. Рятівна для своїх. Фатальна й остання, яку відчує на собі російській ворог в суверенній, недоторканій та незалежній Україні. Цей вогонь – неймовірний й переможний", – зазначили у Генштабі.
Раніше у Мережі з'явилося відео, як український FPV-дрон підірвав цілий взвод окупантів.
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