Пекельний ранок у Херсоні: росіяни влучили у будинок та АЗС, є жертви

Сьогодні, 25 серпня, росіяни влучили у житловий будинок у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Унаслідок удару будинок знищено. Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій дістали з-під завалів тіло загиблої жінки.

Наразі поліцейські встановлюють її особу.

Крім того, російська армія 25 серпня з дрона атакувала одну із заправок у Херсоні. Поранення отримали працівник АЗС та водій автівки.

Як повідомив у Telegram очільник МВА Роман Мрочко, травмованих доправили до лікарні.

"24-річний потерпілий у тяжкому стані. Він отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення. У 53-річного пораненого стан середньої тяжкості", — йдеться у дописі.

У Херсоні загинули відомі волонтери Андрій Студинський та Владислав

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