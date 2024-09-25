"Пекельно складна ситуація": військовий оглядач прогнозує втрату Вугледара

Вугледар у Донецькій області буде втрачено. Наразі там склалася "пекельно складна ситуація".

Про це розповів військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі "КИЇВ24".

За його словами, росіяни завдають нищівного удару логістиці, яка фактично стала "дорогою виживання" та "квестом за життя".

"Вони фізично ще не перерізали одну-єдину трасу доступу до Вугледара. Але з кожним днем стає все меншою дистанція. Вони всі засобами вогневого ураження завдають таких ударів нашій логістиці, що машини летять як насіння", - розповів військовий експерт.

Він наголосив, що на Вугледарському напрямку логістика стала фактично дорогою виживання.

Нагадаємо, розвідка Британії повідомила про успіхи РФ біля Вугледара. Так, зазначається, що окупаційні війська тиснуть на місто з трьох сторін. Окупанти вже штурмують околиці.

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