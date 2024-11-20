Пекін не дасть Путіну застосувати ядерну зброю в Україні — The Times

Росія вдається до ядерних погроз, коли Захід приймає рішення, які можуть серйозно зашкодити режиму.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін неодноразово попереджав президента Росії Володимира Путіна про неприпустимість застосування ядерної зброї в Україні, тому Пекін і зараз не дозволить її використання.

Про це пише видання The Times.

“Путін знатиме, що якщо він віддасть наказ про ядерний удар, яким би обмеженим він не був, його партнерство з Китаєм опиниться під серйозним ризиком, якщо не припиниться взагалі”, — пише видання.

Аналітики вважають, що Росія часто вдається до ядерних погроз, коли Захід приймає рішення, які можуть серйозно зашкодити режиму Путіна. Однак, на думку експертів, реальне застосування ядерної зброї малоймовірне через позицію Китаю та Індії — ключових партнерів, від яких залежить Росія. Особливо це стосується Пекіна, який не зацікавлений у ядерній ескалації.

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“Кремлівські чиновники та Путін особисто регулярно посилаються на погано завуальовані загрози ядерного протистояння між Росією та Заходом під час ключових моментів західних політичних дебатів щодо подальшої військової допомоги Україні — таких як дискусія про право України використовувати надані Заходом системи для по російських військових об’єктах — з метою викликати страх серед тих, хто приймає рішення”, — зробили висновок аналітики видання.

Нагадаємо, 19 листопада Путін підписав указ про основи держполітики ядерного стримування, затвердивши оновлену ядерну докртину. Зокрема, доктриною передбачається можливість ядерної відповіді у разі критичної загрози суверенітету РФ навіть звичайною зброєю.