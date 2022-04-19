Пекло на землі: військові в Маріуполі розповіли, як вдається тримати місто попри переваги ворога в десятки разів

Пекло на землі: військові в Маріуполі розповіли, як вдається тримати місто попри переваги ворога в десятки разів

Командир морських піхотинців зазвав варіанти вирішення ситуації з містом

Терміново зробити гуманітарний коридор для цивільного населення Маріуполя вимагає віце-премєрка України Ірина Верещук. Вона наполягає, якщо це не буде зроблено, то загибель людей, які вже понад 50 днів у блокаді - стане воєнним злочин Росії.

Про зелений коридор і можливість вивезти людей говорить командир полку "Азов" Денис Прокопенко. Він записав відеозвернення до світових лідерів, в якому закликає надайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуацію цивільних, поранених та тіл вбитих воїнів, які мають бути поховані з почестями.

Сьогодні з'явилося відео, на якому видно, як в бункері в Маріуполі сидять діти, вони розповідають, що постійно чують вибухи та живуть під авіаударами. Для багатьох це вже не перший бункер. Виживають тільки завдяки харчам, якими діляться військові, та вже навіть склали собі список, що з’їдять, коли нарешті буде така змога.

Командир морських піхотинців, які продовжують тримати оборону, Сергій Волина сьогодні оприлюднив свого листа до Папи Римського, в якому пише: "Ви, мабуть, бачили багато що в своєму житті. Але впевнений, що ніколи не бачили те, що зараз відбувається в Маріуполі. Бо саме так виглядає пекло на землі".

Сергій Волина розповів ТСН про все що відбувається в заблокованому місті.

Також читайте Авіаудару по Львову: свідки розповіли про жах пережитого і дивовижні порятунки

ПРО СИТУАЦІЮ

- Ситуація критична. В Маріуполі гуманітарна катастрофа, нічого не працює, жодних закладів, жодна комунальна система. Люди у сховищах, кому вдалося вижити. В місті багато покинутих людських тіл, майже всі будівлі згоріли. Воно знищене вщент, майже мертве місто.

Моральний стан у нас потужний. Ми б’ємося щодня, цілодобово. Наші військовослужбовці просто леви, виконують завдання великої складності.

Звичайно, є труднощі - з браком продовольства, боєкомплекта, але ми стараємось. Ми робимо все, що в наших силах, для того, щоб тримати ситуацію під контролем.

ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ СИЛ

- Воно в багато разів перевищує наше угрупування. Можливо, в десять разів, а може і до двадцяти перебільшувати наше. Вони переважають у повітрі, у них є авіація, бомбардувальники, різного типу штурмовики, гвинтокрили, а ще танки, бойові машини, артилерія різних систем, наприклад, морська артилерія.

ПРО ДОПОМОГУ

- Ми сподіваємось, що до нас доїде медевак і вивезе наших поранених хлопців, загиблих хлопців, нададуть допомогу цивільним особам, які є у нас, які залишаються з нами.

Ми чекаємо понад 50 діб. Ми дуже потребуємо допомоги, звичайно. Чекаємо на неї дуже давно. Є два виходи: один – це військова операція, або це політичне рішення, це домовленості. Історія має багато прикладів різноманітних, як вирішують це питання і як вирішувались раніше.

ПРО ВІРУ І НАДІЮ

- Ми маємо велику надію. Наша віра сильна. Ми дуже любимо Україну і то допомагає. Хочеться миру і перемоги. Слава Україні! Маріуполь, тримайся!

Читайте також:

"Сьогодні відбулася історична подія": Зеленський про один з етапів перед вступом в ЄС

Головні фейки, маніпуляції та дезінформації, які ворог використовував 18 квітня: список

"Зараз триває найпотужніший артобстріл": Арестович назвав чотири ключові завдання окупантів у головній битві за Донбас