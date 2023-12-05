Пекло на землі: як росіяни перетворюють Херсон у місто жаху та руїн (фото)

Херсон знову перебуває під активним вогнем російських загарбників. Останнім часом терористичні удари окупантів почастішали і стали ще жорстокішими.

Під обстріли окупантів у Херсоні потрапляють переважно цивільні об'єкти - житлові будинки, дитячі садочки та мирні села. Так, протягом минулої доби російські окупанти 22 рази обстріляли територію Херсонської міської громади. Для цього було використано 77 снарядів. Ураження зафіксовані у різних районах міста, зокрема в Херсоні, Садовому, Антонівці, Зеленівці, Придніпровському та Інженерному.

Про це повідомляє очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, внаслідок російських ворожих обстрілів один чоловік, на жаль, загинув, ще четверо зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Всім травмованим надана медична допомога.

Згодом керівник Офісу президента Андрій Єрмак додав, що через терористичні дії окупантів загинуло двоє осіб, ще одна людина поранена.

Загиблі в Херсоні 5 грудня / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Загиблі в Херсоні 5 грудня / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Ще один злочинний удар російських загарбників 4 грудня прийшовся по дитячому садку у Шуменському мікрорайоні. Як повідомляє керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, внаслідок обстрілу пошкоджено стіни будівлі та повибивало всі вікна. За попередньою інформацією, в результаті цієї атаки постраждала щонайменше одна людина.

Обстріляний дитсадок у Херсоні / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Обстріляний дитсадок у Херсоні / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Обстріляний дитсадок у Херсоні / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Того ж дня окупанти знищили щонайменше дванадцять житлових будинків у Новодмитрівці Білозерської громади, що на Херсонщині. Там дивом минулося без постраждалих.

Наслідки ворожих ударів по Херсонщині

Наслідки ворожих ударів по Херсонщині

Наслідки ворожих ударів по Херсонщині

А в селі Інженерне в передмісті Херсона під вогонь загарбників потрапили чоловіки, які ремонтували дроти на вулиці. У них діагностували вибухову травму та контузію. Їм надали медичну допомогу на місці.

Ще одного постраждалого – 46-річного чоловіка – доправили до лікарні з пораненням живота середнього ступеня тяжкості.

Також 3 грудня один зі снарядів росіян влучив у житловий будинок у Центральному районі. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок цього загинули принаймні дві людини, ще п'ятеро отримали поранення.

Обстріл Херсона 3 грудня

Обстріл Херсона 3 грудня

"Свідома війна з цивільними від росіян, світ має пам‘ятати, що Росія - держава-терорист", - наголосив він.

26 листопада Херсонщина також страждала від російських ударів. Тоді окупаційна армія РФ обстріляла Херсон, у двох районах пошкоджень зазнали будинки й автомобіль.

"Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега періодично обстрілює Херсон. Є влучання у Корабельному та Дніпровському районах міста. Внаслідок ворожих атак пошкоджені будинки, автівка", - розповів тоді Роман Мрочко.

Зазначимо, що за словами військового експерта Олександра Коваленка, за останні два тижні росіяни передислокували із Запорізької області на лівий берег Херсонщини 337-й десантно-штурмовий полк. Там група окупаційних військ збільшилась з 65 до 68 тисяч. Це свідчить про те, що росіяни готові нарощувати на цій ділянці свій потенціал.

Масований обстріл Херсона - окупанти вгатили по будинках та лікарнях

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