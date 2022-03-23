Пекло навколо Тростянця: окупанти не пускають рятувальників загасити масштабну пожежу

На Сумщині наразі Тростянецька громада та Тростянець залишається районом, які найбільше потерпають від дій окупантів.

Ніч у Сумській області минула неспокійно - усю ніч через ворожі артобстріли горіло підприємство у Тростянці. Окупанти досі не пускають рятувальників загасити масштабну пожежу.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький.

"Ніч на Сумщині. Пекло навколо Тростянця - всю ніч тривала пожежа, відбувалися бої та артобстріли. Унаслідок бойових дій вчора ввечері загорілося одне з підприємств, пожежу загасити не можливо. Орки не пускають ДСНС загасити вогонь", - написав він.

Варто зазначити, що у ніч проти 23 березня у Тростянці спалахнула масштабна пожежа, яку не можуть гасити через обстріли та вуличні бої. На Сумщині наразі Тростянецька громада та Тростянець залишається районом, які найбільше потерпають від дій окупантів. Там росіяни вбивають мирних людей, у багатьох населених пунктах немає електро- та водопостачання.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 28-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 23 березня від рук росіян загинула 121 дитина.

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