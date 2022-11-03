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"Пекло пухом, бл**ь": окупанти розповідають, як їх знищують ЗСУ, а командири кажуть, що "жінки ще народять"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
784
Час на прочитання
2 хв
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"Пекло пухом, бл**ь": окупанти розповідають, як їх знищують ЗСУ, а командири кажуть, що "жінки ще народять"

Російські окупанти кажуть, що після "прильотів" з 20-ти виживає тільки один.

Російські окупанти, які воюють проти України розповіли, що українська артилерія їх ефективно знищує. Загарбники говорять, що їхні командири відверто їм заявляють, що "вони йдуть на забій, а жінки потім ще народять деб**ів". 

Про це йдеться в розмові окупантів, яку перехопила СБУ. 

Один з окупантів у розмові з другом розповідає, що українська артилерія дуже точна та завжди влучає в ціль. Російській ж артилеристи, за словами загарбника, стріляють погано.

Інший окупант згадує свого покійного командира, бажаючи йому "пекла пухом". Той нібито сказав окупантам, що "вони йдуть на забій, а жінки потім ще таких самих дебі**в народять". Росіянин каже, що в них після обстрілів виживає один із 20-ти загарбників.

Обоє загарбників мріють втекти з поля бою. СБУ наголошує, що один із шансів вижити - це здатися в полон.

"СБУ рекомендує всім, хто не хоче бути витратним матеріалом на цій війні, не зволікати із прийняттям єдино вірного рішення. Здатися в полон – означає зберегти життя. За номерами телефонів: +380665803498, +380931192984 – детальна інструкція, як це зробити. Українці, діліться цими номерами зі своїми знайомими та родичами в росії. Кожен окупант, що склав зброю, – мінус одна загроза для наших рідних і близьких", - йдеться у повідомленні.

Перехоплені розмови окупантів 

Від початку війни українська військова розвідка та СБУ публікують перехоплені розмови російських окупантів. Здебільшого загарбники нарікають на погане керівництво. Є і такі розмови, в яких росіяни хваляться військовими злочинами. Так, російський окупант, який вийшов з Лимана після контрнаступу ЗСУ, розповів, як вони вбивали мирне населення.

"Коли ми відступили з того Лимана, ми всіх там перерізали, цих мужиків. Там всіх повбивали", - розповів окупант.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
784
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