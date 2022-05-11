"Пекло, що зійшло на землю": російські війська б’ють по "Азовсталі" з артилерії та авіації (відео)

"Пекло, що зійшло на землю": російські війська б’ють по "Азовсталі" з артилерії та авіації (відео)

Російські війська 11 травня надалі намагаються знищити українських військових на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Так, окупанти завдають по заводу артилерійських та ракетних ударів.

Атаки окупантів на "Азовсталь" зафіксували на відео.

"В Маріуполі основні зусилля ворога зосереджуються на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Противник продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів", – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Відповідні кадри ворожих атак опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. "Азовсталь". Прямо зараз. Пекло, що зійшло на землю", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, як повіждомили раніше в Генштабі ЗСУ, операція з деблокування українських військових з заводу "Азовсталь" потребуватиме зусиль значної кількості військ та може призвести до значних втрат.

Росіяни із великими втратами виводять свої підрозділи з Харківщини - карта боїв станом на 11 травня

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