"Пекло, що зійшло на землю": російські війська б’ють по "Азовсталі" з артилерії та авіації (відео)

Російські війська 11 травня надалі намагаються знищити українських військових на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Так, окупанти завдають по заводу артилерійських та ракетних ударів.
Атаки окупантів на "Азовсталь" зафіксували на відео.
"В Маріуполі основні зусилля ворога зосереджуються на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Противник продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів", – повідомили в Генштабі ЗСУ.
Відповідні кадри ворожих атак опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. "Азовсталь". Прямо зараз. Пекло, що зійшло на землю", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, як повіждомили раніше в Генштабі ЗСУ, операція з деблокування українських військових з заводу "Азовсталь" потребуватиме зусиль значної кількості військ та може призвести до значних втрат.
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