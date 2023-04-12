Пекло триває: експерт розповів про позиційні бої за Бахмут та про ситуацію в Авдіївці та Мар'їнці

Окупанти важкою авіацією та артилерією руйнують висотну забудову, для того, щоб у ЗСУ не було укриттів.

У Бахмуті на Донеччині склалася найважча ситуація в зоні бойових дій – противник сконцентрував там найбільшу кількість сил і засобів. Окупанти намагаються максимально зруйнувати місто, особливо багатоповерхову забудову, щоб у ЗСУ не було укриттів.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, війська РФ вкотре не досягли успіху в самій межі міста, по вулиці Чайковського. І не змогли перерізати залізничні колії вокзалу. Хоча бої там відбуваються досить запеклі.

"Позиції переходять із рук у руки практично не те щоб щогодини. Кожні лічені хвилини може відбуватися зміна ситуації по лінії зіткнення. Але за останні три дні в Бахмуті російські окупанти не змогли якось серйозно просунутися. Здебільшого тривають позиційні бої за збереження логістики та відсутності передумов для оперативного, або тактичного оточення міста", – зазначив експерт.

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Авдіївка – не менш гаряча точка фронту Донеччини, бої там відбуваються переважно в польових умовах.

"Причому в цих боях беруть участь насамперед перший і другий армійські корпуси так званих "ЛНР" і "ДНР". І вони не мають достатнього ресурсу для компенсації своїх втрат, наприклад, як російські регулярні війська. Своєю чергою, коли Пушилін ("глава" самопроголошеної "ДНР", – ред.) звертається за наданням йому десантури російської з технікою, то отримує відмову", - розповів Коваленко.

А Мар’їнка – місто, яке російські війська вже практично повністю зруйнували.

"Чому саме Мар’їнка? Окупантам бачиться постійно, що для них відкривається якесь "вікно можливостей" на найбільш гострих ділянках і напрямках. Це була завжди гаряча ділянка. Але після того, як у районі Авдіївки вони побачили це "вікно можливостей", почали тиснути більше на Авдіївку. У них все закінчилося, м’яко кажучи, таким посереднім результатом. Тому вони концентрують зараз уже зусилля на Мар’їнці. Тобто для них зміна ось цього орієнтира постійно відбувається. Бахмут завжди перебуває на піку інтенсивності бойових дій, а за іншими напрямками, Авдіївка, Мар’їнка, Вугледар, вони намагаються поперемінно збільшувати тиск", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо, Росія продовжує кидати "гарматне м'ясо" у спробах захопити Бахмут. Військовий ЗСУ розповів про ситуацію у місті.

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що російські війська готові втікати з Бахмута. Зокрема, про це свідчить заява ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що для майбутнього контрнаступу Україна зібрала до 400 тисяч чоловік особового складу.

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