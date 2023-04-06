Пекло у Бахмуті, Авдіївці та Мар’їнці: ЗСУ відбили понад 20 атак ворога – Генштаб

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Протягом доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 6 квітня.

Генштаб попереджає, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Де "найспекотніше"

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 20 атак загарбників. Найінтенсивніші бойові дії тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.

Загроза з півночі

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Ворог і надалі утримує визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області, а також Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Бочкове, Чугунівка, Зарубинка, Стариця та Колодязне на Харківщині.

Ситуація на окремих напрямках

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль Бахмут, тривають жорстокі бої.

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Підрозділи Сил оборони відбили близько 10 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, що знаходяться у районі бойового зіткнення, серед них: Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївка та Шуми Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії.

У районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці тривають за Мар’їнку, де було відбито 13 ворожих атак. В той же час, обстрілів зазнали Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують нарощувати оборонні рубежі та позиції. Ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області, а також Херсон.

Удари у відповідь

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника, 2 склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Що в окупації

Російські війська продовжують зазнавати величезних втрат у живій силі. Місцеві медичні заклади на окупованих територіях повністю завантажені. В одному із населених пунктів Сімферопольського району в Криму розгорнули наметове містечко для поранених російських загарбників. Станом на 4 квітня цього року, у цьому польовому таборі на реабілітації перебувало близько ста окупантів.

Раніше у ЗСУ розповіли, що українські захисники суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі. Також у ЗСУ розповіли подробиці збиття російського Ка-52 і показали епічне відео.

Читайте також: