Пекло у південній і північній частині Бахмута, ворог тисне на Авдіївку та Мар’їнку: головне від Генштабу

Найзапекліші бої тривають у південній і північній частині Бахмута.

Російські окупанти продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Також ворог проводив наступальні дії на Авдіївському напрямку з метою встановлення контролю над Авдіївкою та Мар’їнкою.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 22 березня.

Злочинні удари РФ

Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого 2 російські ракети влучили в житловий багатоповерховий будинок. Є загиблі і пораненні серед цивільних громадян.

Також ворог завдав 41 авіаційний удар. Зокрема, окупанти використали 21 безпілотник типу "Шахед-136" з Брянської області РФ. 16 з цих дронів було збито.

Внаслідок ударів ворожих БпЛА, росіяни уразили територію гуртожитку фахового коледжу у Ржищеві на Київщині. Є загиблі і пораненні серед цивільних громадян. Також пошкоджено об’єкт цивільної критичної інфраструктури на Житомирщині. Крім того загарбники здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ворогом ударів залишається по всій території України.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без значних змін. Формування наступальних угруповань противника не виявлено. Російське керівництво продовжує використовувати інфраструктуру Білорусі для підготовки своїх військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах.

Протягом доби окупанти обстріляли райони населених пунктів Хрінівка, Михальчина Слобода Чернігівської області; Атинське, Волфине та Попівка Сумської області та Басове, Стрілеча, Глибоке і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Макіївка та Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Куп’янськ і Крохмальне Харківської області; Білогорівка - Луганської, а також Колодязі та Верхньокам’янське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку росіяни продовжують ведення наступальних дій, проте їхній наступальний потенціал знижується. Противник не припиняє спроб захопити місто, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки.

Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Богданівка та Предтечине. Ворожих обстрілів зазнали населені пункти поблизу лінії зіткнення, серед них - Васюківка, Миньківка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках загарбники здійснили наступальні дії в районах населених пунктів Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда – успіху не мали. Ворожих обстрілів зазнали зокрема, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпілське, Білогір’я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області, а також Гаврилівка, Берислав, Веселе, Антонівка, Дніпровське та місто Херсон.

Удари у відповідь

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Репресії на окупованих територіях

В населеному пункті Веселе Запорізької області, на території будівлі дитячого садочка російські війська облаштували військовий шпиталь.

Окупаційна "влада" продовжує заходи з примусової паспортизації населення захоплених територій України. Так, в населених пунктах Херсонської області окупаційна так звана “влада” погрожує місцевим жителям з квітня припинити виплачувати пенсію в разі відсутності російського паспорта.

Водночас в Старобільському фаховому коледжі Луганського національного аграрного університету так зване "керівництво" звеліло усім працівникам коледжу отримати паспорт громадянина РФ.

У зв'язку з цим проводились збори викладачів, які висловлювали невдоволення щодо примусової паспортизації педагогічного складу. Викладачам не дають можливості звільнитися за власним бажанням. Окупантами було вжито заходів щодо силового розгону та припинення зборів.

Раніше представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія готується до нового наступу в Україні.

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