"Пелюстка" здетонувала: в Ізюмі підліток жартома кинув фрагмент протипіхотної міни у шістьох друзів

В Ізюмі семеро підлітків (троє хлопців та четверо дівчат) 14-17 років знайшли фрагмент протипіхотної міни "пелюстка". Один з підлітків підняв його із землі та кинув поруч з іншими.

Міна здетонувала.

Подія сталася у п'ятницю, 3 лютого, близько 20:00.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram.

"Внаслідок вибуху всі діти отримали осколкові поранення. Їхній стан задовільний. Проте п'ятеро з них все ж були госпіталізовані до Ізюмської лікарні. Наразі їх життю загрози немає", - написав Синєгубов.

Голова ОВА вкотре нагадав про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях Харківщини.

"У разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не можна їх брати до рук. Це дуже небезпечно. Необхідно негайно повідомити про таку знахідку спеціалістів ДСНС або поліцію", - просить Синєгубов.

Нагадаємо, на Миколаївщині авто підірвалося на міні: серед постраждалих - немовля.

На Миколаївщині автомобіль підірвався на міні: серед постраждалих - немовля