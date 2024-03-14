Пенсіонери під дулами автоматів: з'явилося відео російських псевдовиборів на окупованих територіях України

Російські пропагандистські ЗМІ безсоромно демонструють, як окупанти на захоплених територіях України імітують "вибори" президента РФ, змушуючи місцевих пенсіонерів під дулами автоматів ставити позначки за Володимира Путіна.

Російські ЗМІ показали, як проходять так звані "вибори" президента Росії в окупованому Сєвєродонецьку.

Відповідне відео оприлюднив журналіст Денис Казанський.

На кадрах видно, що по квартирах пенсіонерів ходять озброєні окупанти в масках, під наглядом яких людям пропонується ставити позначки за Путіна.

"Ці відео пропагандисти на повному серйозі показують, як свідчення легітимності виборів і високої підтримки Путіна на окупованих територіях України. Але насправді це лише наочна ілюстрація до виразу "вибори під дулами автоматів", - наголосив журналіст.

З'явилося відео, як пенсіонерів на окупованих землях змушують голосувати за Путіна

Нагадаємо, російський добровольчий корпус розбудовує підпільну мережу всередині самої Росії для саботажу та актів громадянської непокори проти режиму Путіна.

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