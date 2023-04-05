Пентагон:"Бахмут став м'ясорубкою для "Вагнера" – ЗСУ мають всі можливості для контрнаступу

У Міноборони США вважають, що оборона Бахмута є частиною підготовки до контрнаступу.

Міністерство оборони США розуміє і підтримує стратегію Збройних сил України щодо оборони Бахмута на Донеччині. У Пентагоні зазначили, що місто перетворилося на "справжню м'ясорубку, що перемелює найманців ПВК "Вагнер" та стримує на позиціях сили російської армії.

Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США під час брифінгу.

У Міноборони США також зазначили, що Україна має всі можливості для переходу у контрнаступ.

Високопосадовець наголосив, що Пентагон перебуває у тісному контакті з військовим керівництвом України. Тож для американського оборонного відомства цілком зрозуміло, яку стратегію обрала Україна, обороняючи Бахмут.

"Як ви знаєте, ми перебуваємо у дуже тісному контакті з командуванням Збройних сил України та українським політичним керівництвом. І, знаєте, ми розуміємо стратегію, якої вони вирішили дотримуватися. Ми абсолютно точно спостерігаємо нищівні втрати живої сили, які переживає Росія, коли сили Вагнера, по суті, кинуті... кинуті до м'ясорубки, а російські сили зафіксовані на позиціях через надійну українську оборону", – наголосив представник Пентагону.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що контрнаступ ЗСУ точно буде і пояснив, чому його деталі тримають в секреті.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що росіянам не вдається психологічно вплинути на ухвалення рішень Україною щодо Бахмутського напрямку.

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