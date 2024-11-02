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Пентагон дав невтішний прогноз щодо українських військових - The New York Times

Пентагон дав невтішний прогноз щодо українських військових - The New York Times

Фото: Associated Press

Продовження підтримки США до 2025 року може дати Україні шанс на тлі ослаблення російських військ.

Пентагон прогнозує, що ресурс української армії може вистачити для активних бойових дій ще на 6-12 місяців. Американські посадовці вважають, що головною проблемою для України може стати нестача військових.

Про це написало видання The New York Times.

Представник США відзначає значний прогрес України у скороченні артилерійської переваги Росії та ефективному використанні ударних дронів проти техніки й особового складу ворога. Водночас наголошується, що українськоа армія виснажена

Один із неназваних чиновників повідомив, що надалі нестача військових у ЗСУ може стати серйозною проблемою.

У Пентагоні зазначають, що Україна перекинула частину новостворених бригад для підтримки наступу в Курській області. За оцінками американських аналітиків, ці підрозділи могли б посилити оборону на сході та півдні або стати резервом для можливого контрнаступу у 2025 році.

The New York Times повідомляє, що втрати українських військових становлять близько 57 тисяч осіб, тоді як втрати Росії, за оцінками США, можуть бути вдвічі більшими. Однак для України, з меншими ресурсами і населенням, такі втрати значні. Представники США вважають, що продовження підтримки Вашингтоном до літа 2025 року може дати Україні шанс використати можливе ослаблення російських військ, які також відчувають дефіцит солдатів і техніки.

Нагадаємо, київський науково-дослідний інститут судових експертиз повідомив, що під час останніх атак армія РФ застосовувала по Україні дрони "Шахед" з термобаричною бойовою частиною. Подробиці можна читати тут.

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