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Пентагон навів статистику "значних втрат" російських окупантів у війні проти України

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Пентагон навів статистику "значних втрат" російських окупантів у війні проти України

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На війні проти України Росія уже втратила 70-80 тисяч своїх військових.

Ця цифра включає ліквідованих та поранених російських окупантів

Про це 8 серпня під час брифінгу сказав заступник міністра оборони США Колін Кал, пише CNN. 

"Я думаю, можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, мають 70-80 тисяч втрат. І це менше, ніж за шість місяців війни. Це число може бути трохи нижчим або трохи вищим", - сказав Кал. 

У Пентагоні втрати російських окупантів на війні проти України назвали значними. Там зазначили, що Путін не досяг жодної з цілей, які планував 24 лютого у день повномасштабного вторгнення. Колін Кал також зазначив, що в українських військових є набагато більше мотивації на полі бою, ніж у російських окупантів. 

За офіційними даними Генштабу, ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже ліквідували понад 42,3 тисячі окупантів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4936
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