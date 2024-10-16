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Пентагон опублікував вміст пакету допомоги Україні: що до нього увійшло

Пентагон опублікував вміст пакету допомоги Україні: що до нього увійшло

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України / Фото: commons.wikimedia.org

Вартість нового пакету американської військової допомоги оцінюється в 425 млн. доларів.

Міністерство оборони США в середу, 16 жовтня, оголосило про 67-й пакет військової допомоги "для задоволення критичних потреб України в галузі безпеки та оборони".

Про це йдеться у офіційній заяві на сайті оборонного відомства США.

Озброєння, оцінна вартість якого становить 425 млн доларів, буде виділено із запасів Пентагону і надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, зокрема системи ППО, ракети класу "повітря-земля", боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніку та протитанкову зброю.

Оборонне відомство США представило повний список зброї, техніки та боєприпасів, які увійшли до нового пакету військової підтримки:

  • додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
  • ракети RIM-7 та підтримка протиповітряної оборони;
  • зенітні ракети "Стінгер";
  • боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
  • ракети класу "повітря-земля";
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • ракети TOW;
  • протитанкові комплекси "Джавелін" та АТ-4;
  • військові автомобілі HMMWV підвищеної прохідності;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • гранати, термобілизна та навчальне спорядження;
  • вибухівка;
  • запчастини та допоміжне обладнання.

"Сполучені Штати продовжать працювати разом із приблизно 50 союзниками та партнерами в рамках Контактної групи з оборони України та пов'язаних з нею коаліцій щодо можливостей для задоволення невідкладних потреб України в галузі бойових дій та захисту від російської агресії", – йдеться у заяві Пентагону.

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