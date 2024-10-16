Пентагон опублікував вміст пакету допомоги Україні: що до нього увійшло

Вартість нового пакету американської військової допомоги оцінюється в 425 млн. доларів.
Міністерство оборони США в середу, 16 жовтня, оголосило про 67-й пакет військової допомоги "для задоволення критичних потреб України в галузі безпеки та оборони".
Про це йдеться у офіційній заяві на сайті оборонного відомства США.
Озброєння, оцінна вартість якого становить 425 млн доларів, буде виділено із запасів Пентагону і надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, зокрема системи ППО, ракети класу "повітря-земля", боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніку та протитанкову зброю.
Оборонне відомство США представило повний список зброї, техніки та боєприпасів, які увійшли до нового пакету військової підтримки:
- додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
- ракети RIM-7 та підтримка протиповітряної оборони;
- зенітні ракети "Стінгер";
- боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
- ракети класу "повітря-земля";
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- ракети TOW;
- протитанкові комплекси "Джавелін" та АТ-4;
- військові автомобілі HMMWV підвищеної прохідності;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- гранати, термобілизна та навчальне спорядження;
- вибухівка;
- запчастини та допоміжне обладнання.
"Сполучені Штати продовжать працювати разом із приблизно 50 союзниками та партнерами в рамках Контактної групи з оборони України та пов'язаних з нею коаліцій щодо можливостей для задоволення невідкладних потреб України в галузі бойових дій та захисту від російської агресії", – йдеться у заяві Пентагону.