Пентагон: Росія вибилась із графіка проведення воєнної кампанії на Донбасі

Російська воєнна кампанія на Донбасі, ціллю якої є встановлення повного контролю у регіоні, просувається повільніше, ніж було заплановано.

Російські військові зазнають невдач, тому відстають від своїх планів.

Про це повідомляє BBC з посиланням на високопоставленого представника Пентагона.

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"Ми вважаємо, що вони продовжують створювати умови, щоб зробити більш масштабний та затяжний наступ", - зазначили в Пентагоні.

На думку американського воєнного відомства, російські війська відстають від своїх планів як мінімум на декілька днів.

Основними причинами цього США вважають ефективний опір ЗСУ й обережність, яку армія РФ проявляє після невдач під Києвом. Російські війська, зокрема, бояться відірватись від своїх ліній постачання.

За даними американської розвідки, на півдні та сході України дислоковані 92 російські тактичні батальйонні групи, ще декілька чекають на кордоні з боку Росії.

Однак в американських спеціалістів є сумніви у їх боєготовності, бо велика їх частина сформована з військових, які провели кілька тяжких тижнів на інших флангах у перші тижні вторгнення.

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Нагадаємо, на Донецькому напрямку підрозділи ворога ведуть активні дії практично вздовж всій лінії зіткнення. Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль Попасної, Рубіжного та розвитку наступу на Лиман, Сєверодонецьк і Слов’янськ.

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