Пентагон відреагував на чутки, що Україна нібито продає отриману від Заходу зброю на чорному ринку

Пентагон відреагував на чутки, що Україна нібито продає отриману від Заходу зброю на чорному ринку

У Пентагоні відзначили, що українці ефективно використовують зброю, яку отримують від Заходу.

У Пентагоні спростували чутки, поширені у світі російськими пропагандистами, що нібито Україна про перепродує зброю, отриману від країн Заходу, на чорному ринку.

Про це заявив представник Пентагону Антон Семельрот у коментарі кореспондентові "Голосу Америки" Джеффу Селдіну.

За його словами, Пентагон не бачить поки що жодних достовірних доказів того, що зброя, надіслана до України, потрапила на чорний ринок.

"Замість цього ми бачимо ефективність зброї, яку ми надаємо українцям щодня", - наголосив Семельрот.

Він зазначив, що керівництво України запевнило американську сторону, що розуміє свою відповідальність у цьому питанні.

Раніше колишня держсекретарка США Клінтон розкритикувала Макрона і закликала не примушувати Україну до переговорів.

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