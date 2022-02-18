Перебитий газопровід та пошкоджені будинки: у ДСНС розповіли про наслідки обстрілів окупантів у Станиці Луганській

Перебитий газопровід та пошкоджені будинки: у ДСНС розповіли про наслідки обстрілів окупантів у Станиці Луганській

Постраждалих через обстріли немає.

Станом на 23:00 17 лютого рятувальники у Станиці Луганській тричі виїжджали ліквідовувати займання через обстріли з боку "ЛНР".

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Про це повідомили у ДСНС України.

Рятувальники повідомили, що вони станом на 23:00 17 лютого кілька разів виїжджали ліквідовувати займання:

вулиця Магістральна - в результаті обстрілу зруйновано перекриття будівлі, вибито скло в 8 вікнах. Постраждалих не має.

вулиця Магістральна - в результаті обстрілу зруйновано перекриття та покриття, частково пошкоджено фронтон будівлі, вибито скло в 8 вікнах. В результаті перебиття газопроводу було займання покрівлі на площі 4 м. кв. Постраждалих не має.

вулиця Бузкова - біля не житлового будинку перебитий газопровід, йде витік газу (без горіння), навпроти цього будинку в результаті обстрілу пошкоджено фасад та вибито скло у 3 вікнах. Постраждалих не має.

Інформація про ще одну пожежу не підтвердилась.

Нагадаємо, у Станиці Луганській у четвер, 17 лютого, російські бойовики із важкого озброєння влучили у житловий будинок на вулиці Магістральній, 8. Через це у приміщенні спалахнула пожежа.