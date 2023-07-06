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Перебої з електропостачанням і мобільним зв'язком у Львові

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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5006
Час на прочитання
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Перебої з електропостачанням і мобільним зв'язком у Львові

У Львові перебої зі світлом після серії вибухів / Фото: Getty Images

Росіяни атакували ракетами західну Україну.

У ніч проти четверга, 6 липня, у Львові після серії вибухів під час масштабної повітряної тривоги зафіксовано перебої з електропостачанням та мобільним зв'язком. 

Про це інформує депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.  

"Є зараз інформація по місту про відключення світла, також пишуть про проблеми з мобільним звʼязком, тримаємо інформаційну тишу", - написав він на своєму Telegram-каналі. 

Нагадаємо, росіяни атакували Україну ракетами. Повітряні цілі запустили в напрямку Києва, але вони змінили напрямок і полетіли на захід країни. Згодом у Львові пролунала серія вибухів

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Дата публікації
Перегляди
5006
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