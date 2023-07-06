Перебої з електропостачанням і мобільним зв'язком у Львові

У ніч проти четверга, 6 липня, у Львові після серії вибухів під час масштабної повітряної тривоги зафіксовано перебої з електропостачанням та мобільним зв'язком.

Про це інформує депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

"Є зараз інформація по місту про відключення світла, також пишуть про проблеми з мобільним звʼязком, тримаємо інформаційну тишу", - написав він на своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, росіяни атакували Україну ракетами. Повітряні цілі запустили в напрямку Києва, але вони змінили напрямок і полетіли на захід країни. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.