Попри спроби росіян витіснити ЗСУ з Курщини, українські військові мають можливість переходити від оборони до окремих наступальних дій на цьому напрямку.

Можливість Збройних сил України вести активні бойові дії на Курщині, не лише обороняючись, а й наступаючи – це серйозний удар по російському військовому та політичному керівництву.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.



"Всі чудово розуміють у Москві, Вашингтоні та, звісно, в Києві також, що довготриваюча операція ЗСУ на території Курської області – це дуже серйозний важіль впливу на Путіна, стабільність його режиму і, зрештою, на майбутні переговори", – наголошує Жовтенко.

Експерт додав, що Російська Федерація не може забезпечити безпеку власної території. Ба більше, попри спроби росіян витіснити ЗСУ з Курщини, українські військові мають можливість переходити від оборони до окремих наступальних дій на цьому напрямку.

"Очевидно, що в цій історії є великий масив інформації, який недоступний широкій громадськості. Це й аналітичні оцінки військової розвідки про реальні військові спроможності та ресурси росіян. Також очевидно, що там не все так добре з північнокорейськими підрозділами", – розповідає Тарас Жовтенко.

Нагадаємо, що протягом першого дня нового наступу в Курській області на території РФ українські Збройні сили могли пройти з боями 2,7 км.