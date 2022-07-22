Перебуває на стадії виробництва: у Німеччині розповіли, коли відправлять до України систему ППО IRIS-T

Системи ППО, які Німеччина обіцяла передати Україні, наразі в процесі виробництва та будуть готові до кінця літа.

Про це в інтерв'ю Deutsche Welle повідомила очільниця МЗС країни Анналена Бербок.

"Наша проблема, як і у багатьох європейських держав, полягає у тому, що у запасах є не все, що потрібно Україні. Ми відправимо до України, наприклад, IRIS-T - одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка зараз перебуває лише на стадії виробництва і, сподіваюся, буде готова наприкінці літа", - заявила вона.

Бербок додала, що разом із Нідерландами Німеччина постачає Україні також гаубиці, і частково намагається отримати боєприпаси в інших країнах, оскільки не має потрібних.

Водночас, варто зазначити, що напередодні видання Die Welt написало, що канцлер Німеччини Олаф Шольц знову скоротив обіцяну військову допомогу для України.

Так, зазначається, що за останні три тижні Україна отримала від Берліна лише 42 тисячі сухпайків та 102 одиниці неброньованих автомашини. А останнє значне постачання допомоги з Німеччини відбулося місяць тому - 21 червня до України прибули сім самохідних гаубиць PzH 2000 разом із новими боєприпасами, 5 тисячами шоломів, обладнанням для захисту від дронів та запасними частинами для автомобілів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 149-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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