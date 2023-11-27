Перебуваючи в оточенні, 30 годин вели бій із ворогом: розвідники - про одну із битв під Куп'янськом

Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Артан" розповіли про безперервний 30-годинний бій під Куп'янськом.

Про один із найважливіших битв у житті розвідники розповіли журналістам чернівецького видання АСС.

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Позивні спецпризначенці "Вал" і "Кремінь" пригадали, що тоді, в один із жовтневих днів, росіяни на Куп’янському напрямку вчергове спробували атакувати українські позиції.

"Ворога було дуже багато. Ми всі перебували в окопах, мокли по декілька діб, і це, напевно, була одна з найбільших складностей", ― розказав "Кремінь".

"Сталось так, що моя позиція опинилась в оточенні", - додав "Вал".

Воїни ГУР МО України вступили у бій, який тривав 30 годин. Під час битви "Кремінь" пострілом з гранатомета "Carl Gustaf" влучив у ворожий танк, а "Вал" знищив російську броньовану машину.

"У якийсь момент я почув техніку поруч з нашою позицією. Я зрозумів, що в мене є три секунди, поки [ворог] перезаряджається", - описав свої дії "Вал".

"Я виліз на "очну ставку" і побачив дуло ДШК [кулемет дєґтярьова-шпаґіна крупнокаліберний]. Зробив постріл - і ці секунди повної тиші… У голові момент, коли ти розумієш - ось це життя, зараз я живий!", - додав розвідник.

Спецпризначенцям вдалось відбити масштабну атаку росіян і втримати позиції. Нині "Кремінь" і "Вал" продовжують захищати Україну пліч-о-пліч з побратимами.

Важливу роль у бойових зіткненнях з ворогом, за словами розвідників, відіграє підготовка та психологічна стійкість.

Нагадаємо, окупанти розпочали третю хвилю наступу. Яка ситуація навколо міста на 27 листопада.

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