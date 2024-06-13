"Перебувають у комі": біля окупованої Горлівки двоє пропагандистів росТБ дістали важких поранень

Двоє співробітників російського пропагандистського телеканалу "НТВ" дістали важкі поранення біля окупованої Горлівки у Донецькій області. Разом із ними постраждав і кадровий військовослужбовець ЗС РФ.

"Військового кореспондента" загальноросійського федерального каналу "НТВ" Олексія Івлієва та оператора Валерія Кожина, разом з офіцером супроводу, було поранено сьогодні, 13 червня. Про це повідомили на каналі.

РосЗМІ повідомляють, що постраждалим проводять операції.

Окупаційний мер міста Іван Приходько уточнив, що вони дістали важкі поранення в селищі Гольмівське, яке розташоване за 13 км від Горлівки і 56 км від Донецька. Пропагандисти, за його словами, постраждали "під час виконання професійних обов'язків".

Головна лікарка міської лікарні № 2 Горлівки Нелля Якуненко заявила пропагандистам ТАСС, що поранені, які надійшли до медустанови, зараз перебувають у комі.

"Вони важкі. Вони в комі, не говорять", – розповіла вона, додавши, що пацієнти зараз перебувають в операційній. У них – травматична ампутація і відкрита черепно-мозкова травма.

Пропагандисти росТБ Олексій Івлієв та Валерій Кожин / Фото: ТАСС

Нагадаємо, у Росії у місті Старий Оскол 7 червня 2024 року здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії ОПЗЖ. Пізніше деякі ЗМІ написали про смерть зрадника, але офіційного підтвердження ще не було.

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