Перед нападом на Україну Путін багато спілкувався з Ковальчуком: що про нього відомо

Перед повномасштабним нападом на Україну, російський диктатор Володимир Путін багато спілкувався з Юрієм Ковальчуком, який найбільш наближений до нього.

Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів ексдепутат Держдуми РФ, бізнесмен Ілля Пономарьов.

"Якщо говорити серйозно, то його основним співрозмовником був Юрій Ковальчук, людина досить специфічна. Путін явно начитався всяких псевдонаукових історичних книжок, які йому приносили. Він тому їх часто цитує на всіх можливих пресконференціях. Він був різко обмежений у доступі до людей. І тим самим його, мабуть, єдиний у житті талант – це розуміти людину... Він дуже тонкий психолог, маніпулятор, він вербувальник. Це те, чого його вчили. Ось цей талант він проявити не міг. Тому що через телевізор, відеозв'язок ти людини не відчуваєш. Він абсолютно недоступний. І в підсумку він перестав розуміти, де правда, а де брехня, де йому очі замилюють, де в течках заносять, щоби бюджети отримати. І в підсумку ухвалив ті рішення, які виявилися для нього самовбивчими. Насправді Путін уже мертвий. Просто він про це ще не знає. Це вже життя після смерті, зомбі, який незабаром вирушить у могилу", - говорить Пономарьов.

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За словами експолітика, у Мережі немає фотографій Ковальчука, це голова банку "Росія", який є старим діловим партнером Путіна, він з ним із початку 90-х років. Це довірена особа Путіна.

"Я не пам'ятаю, як вони познайомилися, щиро кажучи. Його привів до Путіна чи то Якунін, чи то Чемезов. Тобто його привели чекісти, хтось із цих хлопців. А Ковальчук до того ж хлопець дуже простий у спілкуванні. Він якраз у Путіна викликає відчуття – не що йому щось від вождя треба, а "пішли у хокей пограємо". Ось цей палац горезвісний у Геленджику – це саме із цієї групи. Ковальчук насправді для Путіна створював умови, щоб він уникнув влади. І багато разів про це говорив: "Тобі відпочити треба. Ти ж себе заженеш". Тобто Путін відчуває, що Ковальчук не намагається його роздоїти на гроші, а навпаки, начебто думає, співчуває його інтересам. І це робить його таким впливовим", - розповів він.

Пономарьов говорить,що за іронією долі, сам Ковальчук був проти початку цієї війни.

"Тобто однаково рішення ухвалив сам вождь. Але на основі, на жаль, і спілкування, яке вони мали. Ось на основі цих книжок. А Ковальчук – така людина, яка намагається сама в політику не лізти. Він не нав'язує політичних рішень. Він радше пропонує Путіну людей, які можуть ці рішення реалізовувати. Через Ковальчука прийшов Кирієнко, через Ковальчука прийшов Шойгу, Ковальчук дуже близько пов'язаний із Патрушевим. Відповідно, через нього ж – із Бортниковим. Саме тому це зараз найвпливовіша людина в оточенні Путіна. Ну, саме тому, що він не лізе безпосередньо ухвалювати політичні рішення", - резюмував він.

Також, за словами Іллі Пономарьова, Юрій Ковальчук має українське коріння.

Нагадаємо, Подоляк розповів, чи поїде Зеленський на саміт G20, якщо там буде Путін.

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