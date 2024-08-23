"Перед Путіним стоїть нелегке завдання": експертка НАТО про перспективи росіян на Курщині

Кремлівський диктатор Володимир Путін має терміново знайти нову військову стратегію, щоб протистояти наступу ЗСУ в Курській області та повернути захоплені території.

Таку думку висловила колишня керівниця штабу стратегічного планування НАТО Стефані Бабст в інтерв'ю Bild.

"Досі росіяни робили ставку на руйнування. Але Путін більше не може робити це у власній країні. Він не може просто відвоювати регіон за допомогою бомб і безперервного артилерійського вогню, як це зробила російська армія в кількох українських містах на Донбасі", – зазначила Бабст.

На думку експертки, масовані авіаційні атаки по території Курської області становитимуть загрозу для найважливіших інфраструктурних об'єктів Росії. Насамперед це газорозподільна станція "Суджа" та Курська АЕС.

"Російській армії доведеться проводити вмілі "хірургічні" втручання, якщо вона хоче повністю повернути собі Курську область. Це нелегке завдання", – наголосила Стефані Бабст.

Нагадаємо, за словами російського посла у Вашингтоні, Путін ухвалив якесь рішення про відповідь на наступ України. Анатолій Антонов додав, що Україна не зможе створити буферну зону на території Росії, оскільки це просто "неможливо".

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