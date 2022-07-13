Перед смертю попросив врятувати кота: тварину військового, який загинув на "Азовсталі", вивезли з окупації (фото)

Тварину врятували з окупованої території, як і бажав військовий.

Український поліцейський Даниїл Сафонов 2 травня загинув під час боїв за "Азовсталь" в Маріуполі. Перед смертю військовий попросив врятувати його кота. Українцям вдалося вивезти тварину з окупованої території.

Про це повідомили на сторінці UkrARMY cats & dogs у Twitter.

"Перед смертю поліцейський Даниїл Сафонов, який загинув у Маріуполі, попросив врятувати його кота. І українці знайшли та врятували його! Вчора вони вивезли кота на вільну територію. Спочивай з миром, мій друже, твій кіт у безпеці!" - йдеться у публікації.

Куди cаме евакуювали тварину, наразі невідомо.

Фото: UkrARMY cats & dogs

Нагадаємо, жовтовуха черепаха Тора, яка постраждала під час обстрілу російських окупантів на Оболоні в Києві, тепер живе в столичному зоопарку.

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