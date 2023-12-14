Перед "виборами Путіна" РФ посилила репресії на окупованих територіях України: деталі від ГУР

Зокрема, загарбники намагаються обрубати усі можливі канали зв’язку та доступу до інформації, аби залякати та встановити тотальний контроль за місцевими жителями.

На тимчасово захоплених територіях України російські загарбники посилюють тиск на місцеве населення у зв’язку з підготовкою до президентських "виборів" у РФ, а також задля виявлення противників окупації.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Росія значно активізувала маховик залякування та репресій на окупованих територіях України у зв’язку з підготовкою до "так званого виборчого процесу та "переобрання" путіна, а також задля виявлення противників російського поневолення".

Репресії на окупованих територіях України

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У розвідці уточнили, що окупаційні адміністрації створюють жахливі та нестерпні умови для тих, хто відмовляється отримувати російські паспорти. Людям відмовляють у медичній та соціальній допомозі, позбавляють доступу до електроенергії та водопостачання.

Зазначається, до складу російських карально-репресивних груп, які проводять обшуки у помешканнях жителів окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини, загарбники долучили фахівців із аналізу поведінки.

"Під час здійснення так званих "перевірок документів" та обшуків вказані особи пильно стежать за власником житла, створюючи додатковий психологічний тиск", – пояснили в ГУР.

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Там також повідомили, що окупанти намагаються обрубати усі можливі канали зв’язку та доступу до інформації, аби залякати та встановити тотальний контроль за місцевими жителями.

Наприклад, аби отримати дозвіл та можливість користуватись мобільним Інтернетом, українці в окупації повинні звертатися до підконтрольних ворогу провайдерів. Працівники цих компаній вводять на телефони людей невідомі коди, що може свідчити про приховане встановлення шпигунських програм.

Нагадаємо, російські окупанти на захоплених територіях України поновили каральні загони СМЕРШу – організації, яка боролася зі шпигунами на територіях СРСР у період Другої світової війни.

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