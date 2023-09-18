Перед війною на Херсонщині оборонні рубежі були лише "на папері" - генерал Соколов

Херсонська область перед початком полномасштабного вторгнення РФ до України не мала особливого статусу. Оборонні рубежі там були лише “на папері”.

Про це в інтерв’ю “Українській правді” розповів генерал-майор Андрій Соколов.

Як зазначається, на відповідь журналістів щодо підготовки до війни, військовий відповів:

“Ми завжди готуємося до війни. 23 лютого я отримав від свого керівництва наказ вийти бригадою і зайняти оборонні рубежі. До того вона знаходилася в готовності на полігоні під Олешками. Вона готувалася до оборони, отримувала боєприпаси, ставилися завдання. 23 числа я отримав і дав їм наказ вийти і зайняти оборону. Але, на жаль, вони не встигли цього зробити”, - розповів Андрій Соколов.

За його словами, підготовлених позицій на тих рубіжах не було.

“Це питання також досить складне, тому що Луганська і Донецька область мали відповідний статус, там обладнювались оборонні рубежі. Там працювали не тільки силами військових – у кожної області була закріплена якась ділянка, де вони обладнували другий, третій рубіж. Але Херсонська область з 2014 року не мала ніякого особливого статусу. Ці оборонні рубежі треба було обладнувати на чиїйсь землі, тобто її треба було відчужувати. Такого рішення не було прийнято. Тому тут були такі складнощі”, - наголосив військовий.

Він також додав, що деякі окремі позиції раніше обладнувалися в посадках, де земля нічия.

“Я тими силами, які мав, облаштовував позиції артилерії і підрозділів ППО. Позиції, які займав 137-ий батальйон безпосередньо на межі з Кримом, були обладнані, і ми їх удосконалювали постійно. А вже оборонні позиції в глибину були практично тільки на папері”, - сказав Андрій Соколов.

Нагадаємо, що росіяни занепокоєні, що ЗСУ форсують Дніпро в Херсонській області.