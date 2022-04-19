Передача опитувальника для ЄС: які наступні кроки в України на шляху до Євросоюзу

Передача опитувальника для ЄС: які наступні кроки в України на шляху до Євросоюзу

Аби підписати договір про вступ, треба буде узгодити українські закони і практики з європейськими

На крок ближче до ЄС - українська влада передала Брюсселю відповіді на першу частину опитувальника, створеного Єврокомісією, який містить відомості про наші політику та економіку. І надали їх урядовці лише за тиждень.

Про це йдеться в ТСН.

Україна з політичної та економічної точок зору - вичерпні відповіді на питання Європи про нашу державу - у кількох книжках. Першу частину європейського опитувальника уряд передає главі представництва ЄС.

«Це не просто відповіді, це книга української державності. Це всі ці зміни, які ми зробили і вибороли, і за які боремося», - пояснює віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.

Вона каже, відповіді підготували за тиждень, бо вивчили досвід інших держав-кандидаток на вступ до ЄС - зокрема, опитувальники, які отримували вони. Нині у планах відповідь на другу частину європейських питань - оцінка, чи відповідає українське законодавство нормам Євросоюзу.

Офіційну заявку про вступ до ЄС наша держава подала за чотири дні од початку російської агресії - 28 лютого. Держави-члени дали згоду на розгляд і Європейська комісія взялася за "аудит" нашої держави. Провести його президентка Урсула фон дер Ляєн пообіцяла за прискореною процедурою і під час свого візиту до Києва передала українській владі опитувальник.

«Така процедура проходить роками, як зазначила пані Урсула. І тут я хочу подякувати за цю швидкість, не тільки нашій команді, яка дуже швидко відповідала, а і вашій великій команді, яка дає можливість пройти цю процедуру за тижні, або кілька місяців», - зазначив президент України Володимир Зеленський.

Процедуру для України суттєво прискорили - обсяг опитувальника склав лише 43 сторінки, а питань було 374. Це майже вдвічі менше, ніж анкета для Боснії та Герцоговини - їм поставили 655 питань, і ушестеро менше, ніж для Сербії - у її опитувальнику питань було майже дві з половиною тисячі.

Далі Брюссель має проаналізувати українські відповіді і зробити свої висновки, чи здатна наша держава провести необхідні реформи. І тут теж говорять про безпрецедентні терміни.

«Будемо на рекордній швидкості аналізувати, і найближчим часом повертаємося», - повідомляє глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Українська влада передала Брюсселю відповіді на першу частину опитувальника, створеного Єврокомісією

Якщо відповіді Києва Єврокомісію вдовольнять, вона надасть висновок, що Україна може бути кандидаткою на вступ у Євросоюз. Формально рішення про це має ухвалити Європейська рада, тоді ж почнуться переговори про вступ.

За деякими прогнозами, статися це може вже за кілька місяців. А от далі у нашої держави ще чималий шлях. Аби підписати договір про вступ, треба буде узгодити українські закони і практики з європейськими - пунктів у документі 33, і Брюссель ретельно розглядатиме кожен. Ця частина шляху передбачає чимало реформ, після яких визначають дату вступу і держава-кандидат зрештою стає членом Євросоюзу.

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