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Передача опитувальника для ЄС: які наступні кроки в України на шляху до Євросоюзу

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Передача опитувальника для ЄС: які наступні кроки в України на шляху до Євросоюзу

Associated Press

Аби підписати договір про вступ, треба буде узгодити українські закони і практики з європейськими

На крок ближче до ЄС - українська влада передала Брюсселю відповіді на першу частину опитувальника, створеного Єврокомісією, який містить відомості про наші політику та економіку. І надали їх урядовці лише за тиждень.

Про це йдеться в ТСН.

Україна  з політичної та економічної точок зору - вичерпні відповіді на питання Європи про нашу державу - у кількох книжках. Першу частину європейського опитувальника уряд передає главі представництва ЄС.

«Це не просто відповіді, це книга української державності. Це всі ці зміни, які ми зробили і вибороли, і за які боремося», - пояснює віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.

Вона каже, відповіді підготували за тиждень, бо вивчили досвід інших держав-кандидаток на вступ до ЄС - зокрема, опитувальники, які отримували вони. Нині у планах відповідь на другу частину європейських питань - оцінка, чи відповідає українське законодавство нормам Євросоюзу.

Офіційну заявку про вступ до ЄС наша держава подала за чотири дні од початку російської агресії - 28 лютого. Держави-члени дали згоду на розгляд і Європейська комісія взялася за "аудит" нашої держави. Провести його президентка Урсула фон дер Ляєн пообіцяла за прискореною процедурою і під час свого візиту до Києва передала українській владі опитувальник.

«Така процедура проходить роками, як зазначила пані Урсула. І тут я хочу подякувати за цю швидкість, не тільки нашій команді, яка дуже швидко відповідала, а і вашій великій команді, яка дає можливість пройти цю процедуру за тижні, або кілька місяців», - зазначив президент України Володимир Зеленський.

Процедуру для України суттєво прискорили - обсяг опитувальника склав лише 43 сторінки, а питань було 374. Це майже вдвічі менше, ніж анкета для Боснії та Герцоговини - їм поставили 655 питань, і ушестеро менше, ніж для Сербії - у її опитувальнику питань було майже дві з половиною тисячі.

Далі Брюссель має проаналізувати українські відповіді і зробити свої висновки, чи здатна наша держава провести необхідні реформи. І тут теж говорять про безпрецедентні терміни.

«Будемо на рекордній швидкості аналізувати, і найближчим часом повертаємося», - повідомляє глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Українська влада передала Брюсселю відповіді на першу частину опитувальника, створеного Єврокомісією

Українська влада передала Брюсселю відповіді на першу частину опитувальника, створеного Єврокомісією

Якщо відповіді Києва Єврокомісію вдовольнять, вона надасть висновок, що Україна може бути кандидаткою на вступ у Євросоюз. Формально рішення про це має ухвалити Європейська рада, тоді ж почнуться переговори про вступ.

За деякими прогнозами, статися це може вже за кілька місяців. А от далі у нашої держави ще чималий шлях. Аби підписати договір про вступ, треба буде узгодити українські закони і практики з європейськими - пунктів у документі 33, і Брюссель ретельно розглядатиме кожен. Ця частина шляху передбачає чимало реформ, після яких визначають дату вступу і держава-кандидат зрештою стає членом Євросоюзу.

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