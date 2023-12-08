Передавання до Росії даних з камер в Україні: в МВС пояснили, чи дійсно це можливо

Міністерство внутрішніх справ перевірить інформацію з розслідування “Схем” (Радіо Свобода) про те, що тисячі камер відеоспостереження по всій Україні — встановлені на вулицях міст, на державних і приватних об’єктах — роками могли передавати дані на сервери в Росії.

Про це заявив очільник відомства Ігор Клименко в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Він запевнив, що у міністерстві перевірять інформацію, оприлюднену журналістами у розслідуванні.

“Інформація, яка була висвітлена в журналістському розслідуванні, звичайно, вона потребує ретельного дослідження й вивчення. І це питання не тільки до спеціальних служб. Це питання до комунальних служб, які встановлювали ці камери”, — сказав Клименко.

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“Звичайно, це недопустимо, коли будь-яка камера, навіть гіпотетично, може бути підключена і передавати інформацію, тим паче під час війни, в будь-яку країну”, — додав міністр.

Він пообіцяв, що до комплексної перевірки можливого доступу російських спецслужб до даних із українських камер, будуть залучені, в тому числі, представники військових адміністрацій.

“Попереду в нас дуже велика робота, щоб перевірити цю інформацію. Ще раз технічно, разом із відповідним технічним персоналом військових адміністрацій, подивитися на цю проблему, — зауважив Клименко. — Ми завжди уважно слідкуємо і за розслідуваннями, і за повідомленнями громадян, тому в найближчий час ми дамо спільну відповідь щодо подальшого технічного захисту інформації, в тому числі, з відеокамер”.

Міністр запевнив, що у тих системах фіксації, які адмініструє МВС, зокрема на автомобільних дорогах, немає подібних вразливостей.

“У МВС наші технічні працівники чітко говорять, що наша інформація не могла потрапити на будь-який сервер іншої країни. Система комплексного захисту інформації у нас доволі надійна”, — сказав Ігор Клименко.

Нагадаємо, спецслужби Росії, ймовірно, роками отримували відео з камер спостереження по всій Україні, які працюють на російському програмному забезпеченні TRASSIR і відправляють дані на сервер у Москві. Детальніше — в матеріалі.

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