Передача ЗСУ боєприпасів із власних запасів армії США: у Байдена думають, як це зробити – NYT

Це стало б проміжним заходом, щоб ЗСУ виграли час, поки Конгрес не вийде з багатомісячного глухого кута стосовно питання подальшої допомоги Україні.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість надання екстреної військової допомоги Україні за рахунок власних запасів американської армії. Цей план зараз на розгляді у Білому домі.

Про це пише газета The New York Times із посиланням на поінформованих посадовців.

За даними джерел NYT, такий крок міг би стати короткостроковим заходом, щоб допомогти українським Збройним силам, допоки Конгрес не вийде з багатомісячного глухого кута та не затвердить більший пакет військової допомоги Україні.

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"Це те, що, як я знаю, є на столі", — сказав сенатор-демократ Джек Рід, який очолює Комітет зі збройних сил в Сенаті. Пан Рід, який нещодавно повернувся з України, сказав, що підтримає такий проміжний захід, "щоб виграти час".

Наразі Пентагон має повноваження передати Україні зброї із власних запасів на загальну суму близько 4 мільярдів доларів. Але в грудні вичерпався окремий фонд, за рахунок якого Пентагон міг одразу поповнювати власні запаси, компенсуючи передане українцям. Відтоді офіційний Вашингтон не наважувався ризикувати готовністю американських військових і позбавляти їх частини складських запасів заради підтримки України.

"Це мислення змінюється, головним чином через дедалі жахливіше становище України на полі бою. Західні офіційні особи та аналітики кажуть, що українські сухопутні сили поступаються (російській армії – ред.) за чисельністю особового складу та озброєння, не мають артилерії, зброї протиповітряної оборони та інших боєприпасів, і вони перебувають у, можливо, найнебезпечнішому становищі з часу перших місяців війни", – пише NYT.

Однак деякі посадовці побоюються, що передача Україні боєприпасів за рахунок запасів армії США лише зменшить тиск на Конгрес і знизить шанси на ухвалення нової програми довгострокової допомоги Києву.

Це також піддало б адміністрацію Байдена критиці з боку республіканців, які звинуватять Білий дім у завдаванні шкоди Сполученим Штатам на тлі зростання глобальної військової напруженості.

Нагадаємо, видання Bloomberg написало про те, що українські посадовці стурбовані тим, що просування російських військ може набрати значних обертів до літа, якщо союзники Києва не зможуть збільшити постачання боєприпасів.

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