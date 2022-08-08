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Передала координати, щоб ворог ракетами обстріляв захисників України: на Донеччині затримали зрадницю 

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Передала координати, щоб ворог ракетами обстріляв захисників України: на Донеччині затримали зрадницю 

На Донеччині співробітники СБУ в Івано-Франківській області затримали зрадницю.

Жінка передала бойовикам "ДНР" інформацію про розташування ЗСУ та складу з боєприпасами. У подальшому ворог планував ракетами обстріляти українських захисників. 

Про це повідомили в СБУ Івано-Франківської області. 

Жителька Покровського району Донецької області передала бойовику "ДНР" інформацію про розташування позицій ЗСУ та складу зі зброєю. У подальшому окупанти та бойовики планували ракетами обстріляти українських захисників. 

Підрозділ ЗСУ вчасно отримав інформацію про можливий ракетний удар та встиг передислокуватись. Проте жителька Донеччини також встигла попередити окупантів. 

"Співробітники Управління СБУ в Івано-Франківській області затримали інформаторку у неї вдома. Під час обшуку вилучено мобільний телефон, через який відбувалося спілкування з бойовиком ворожої армії", - йдеться у повідомленні. 

Жінку затримали правоохоронці. Їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, ЗСУ відбили ворожий наступ поблизу Мар'їнки і Шевченка

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