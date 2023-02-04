"Передав поліції цифрові матеріали": у Норвегії продовжать допитувати втікача ПВК "Вагнер"

Поліція Норвегії продовжить допитувати екскомандира ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва, який втік з РФ до Норвегії.

Про це пише Reuters.

Поліція Норвегії повідомила, що Медведєв передав "деякі цифрові матеріали" правоохоронцям. Наразі матеріалі перебувають на експертизі.

Медведєв залишається свідком і не зобов'язаний спілкуватися зі слідчими, його не підозрюють ні в чому, крім незаконного перетину кордону.

У поліції також прийняли заходи безпеки щодо Медведєва, мова, ймовірно, може йти про посилену охорону "вагнерівця".

Що відомо про втечу колишнього "вагнерівця" Медведєва

У грудні минулого року колишній командир одного із підрозділів ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв дезертирував та опублікував відео про знущання бійців. Андрій Медведєв брав участь у боях під Бахмутом і був командиром колишнього в'язня Євгена Нужина, якого "вагнерівці", ймовірно, вбили кувалдою після повернення з українського полону.

Медведєв запевняє, що за ним полює керівництво ПВК "Вагнер" та російські спецслужби, бо він може надати свідчення про цю приватну військову кампанію.

Медведєв заявив, що боїться екстрадиції до України, бо його можуть обміняти на українських захисників.

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